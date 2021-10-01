Тарифы на электроэнергию в Украине: сколько нужно платить с 1 октября 2021

С 1 октября тарифы на электроэнергию для украинцев будут рассчитываться по новому правилу. Граждане будут платить за свет по разной цене в зависимости от того, сколько кВт они потребили.

Так, для домохозяйств, которые использовали в течение месяца до 250 кВт/ч, стоимость электроэнергии с 1 октября составит 1,44 грн за 1 кВт/ч.

Украинцы, которые потребляют более 250 кВт/ч в месяц, будут платить 1,68 грн за 1 кВт/ч. Такой же тариф останется для общежитий и других коллективных бытовых потребителей.

Согласно постановлению Кабинета министров №859, такие тарифы на электроэнергию в Украине будут действовать до 30 апреля 2022 года включительно.

Кроме новых тарифов на свет, украинцев ждет еще ряд изменений. Так, с 1 октября пенсионеры в возрасте 75-80 лет начнут получать доплаты до 400 грн (в пределах адресной программы доплат к пенсии).

Кроме того, с 1 октября пациенты будут получать только электронные больничные. Чтобы получить лист нетрудоспособности, нужно прийти на прием к врачу. Он создаст электронный вывод в реестре, и заверит его квалифицированной электронной подписью.

Документ можно будет проверить по специальному номеру на сайте Пенсионного фонда.

Больше о том, что изменится с 1 октября в Украине — читайте в нашем материале.