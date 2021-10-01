Тарифи на електроенергію в Україні: скільки потрібно платити з 1 жовтня 2021

З 1 жовтня тарифи на електроенергію для українців розраховуватимуться за новим правилом. Громадяни платитимуть за світло за різною ціною залежно від того, скільки кВт вони спожили.

Так, для домогосподарств, які використали протягом місяця до 250 кВт/год, вартість електроенергії з 1 жовтня становитиме 1,44 грн за 1 кВт/год.

Українці, які споживають більше 250 кВт/год на місяць, платитимуть 1,68 грн за 1 кВт/год. Такий же тариф залишиться для гуртожитків та інших колективних побутових споживачів.

Згідно з постановою Кабінету міністрів №859, такі тарифи на електроенергію в Україні діятимуть до 30 квітня 2022 року включно.

Крім нових тарифів на світло, на українців чекає ще низки змін. Так, з 1 жовтня пенсіонери віком 75-80 років почнуть отримувати доплати до 400 грн (у межах адресної програми доплат до пенсії).

Крім того, з 1 жовтня пацієнти отримуватимуть тільки електронні лікарняні. Щоб отримати листок непрацездатності, потрібно прийти на прийом до лікаря. Він створить електронний висновок у реєстрі, і завірить його кваліфікованим електронним підписом.

Документ можна буде перевірити за спеціальним номером на сайті Пенсійного фонду.

Більше про те, що зміниться з 1 жовтня в Україні – читайте у нашому матеріалі.