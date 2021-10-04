Большая стройка Зеленского завершит Дарницкий мост в Киеве

Укрзализныця подписала контракт с подрядчиком на завершение строительства Дарницкого моста в Киеве, который остается долгостроем на протяжении более чем 10 лет. Достройка моста предусмотрена программой президента Владимира Зеленского Большая стройка.

Об этом сообщает в Facebook Министерство инфраструктуры Украины.

Стоимость контракта составляет 1,15 млрд грн.

Сейчас речь идет о том, чтобы достроить автомобильные съезды на левом берегу Днепра. Дарницкий мост имеет 6 полос для автотранспорта и рассчитан на 35 тис. автомобилей в сутки.

Его полноценная работа позволит исправить дисбаланс и перегрузки транспортом соседних мостов — Южного и Патона.

— К сожалению, Киев, с очень медленными темпами развития транспортной и социальной инфраструктуры, выбивается из общенациональных трендов. Верю, что завершение Дарницкого моста, Киевской обходной дороги и Kyiv City Express вернут в столицу масштабные проекты, — рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Министр также напомнил, что программа президента Владимира Зеленского Большая стройка в 2020 году началась с размораживания долгостроев по всей стране. За год были возобновлены работы на десятках инфраструктурных объектов, многие из которых уже введены в эксплуатацию.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что в 2021 году по программе Большая стройка планируется восстановить и построить 245 мостов.