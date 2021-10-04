Велике будівництво Зеленського завершить Дарницький міст у Києві

Укрзалізниця підписала контракт з підрядником на завершення будівництва Дарницького мосту у Києві, який залишається довгобудом уже більше 10 років. Добудова мосту передбачена програмою президента Володимира Зеленського Велике будівництво.

Про це повідомляє у Facebook Міністерство інфраструктури України.

Вартість контракту – 1,15 млн грн.

Зараз ідеться про те, щоб добудувати автомобільні з’їзди на лівому березі Дніпра. Дарницький міст має 6 смуг для автотранспорту і розрахований на 35 тис. автомобілів на добу.

Його повноцінна робота дозволить виправити дисбаланс і перевантаження транспортом сусідніх мостів – Південного і Патона.

– На жаль, Київ, з дуже повільними темпами розвитку транспортної та соціальної інфраструктури, вибивається із загальнонаціональних трендів. Вірю, що завершення Дарницького мосту, Київської обхідної дороги та Kyiv City Express повернуть в столицю масштабні проекти, — розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Міністр також нагадав, що програма президента Володимира Зеленського Велике будівництво у 2020 році почалася з розмороження довгобудів по усій країні. За рік було відновлено роботи на десятках інфраструктурних об’єктів, багато з яких вже введено до експлуатації.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів, що у 2021 році за програмою Велике будівництво планується відновити та збудувати 245 мостів.