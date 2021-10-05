Мы не защищены от повторения подобного: Лозница о трагедии Бабьего Яра

Мы не защищены от повторения подобного и эта пленка цивилизации очень тонкая, поэтому я хотел сделать такую ​​картину.

Об этом заявил режиссер фильма Бабий Яр. Контекст Сергей Лозница в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

— Я вообще занимаюсь исследованием такой тонкой грани, когда человек теряет свой вид. Это часто бывает в больших сообществах или в больших группах, когда люди в толпе перестают контролировать себя, — добавил режиссер.

Также Лозница рассказал, о архивных материалах процесса 1946 года.

— Что касается процессов в 1946 году, то снято три часа материала, которые я совершенно случайно нашел в Красногорском архиве. Не знаю, почему туда никто не обращался до сих пор. В 1988 году открыли архив похорон Сталина, где семидесятичасовой материал. За тридцать лет никто туда не обратился, не взял этот материал и ничего не сделал, — рассказал режиссер.

В то же время Лозница призвал всех режиссеров и документалистов идти в архивы и искать материалы.

— Там уникальные вещи, там сокровища о нашем прошлом, — объяснил он.

Также Лозница рассказал, что с архива СБУ взяли стенограмму Киевского процесса, которую впоследствии должны опубликовать.

— С трех часов, которые были сняты Московской центральной студией документальных фильмов, я сделаю фильм на 1.45. Уже смонтировал этот фильм — Киевский процесс, — анонсировал Лозница.

По его словам, эта лента будет очень интересной, поскольку там свидетельствуют о том, что происходило люди, которые пострадали и те, кто наносил эти страдания.

4 октября состоялась премьера документального фильма Бабий Яр. Контекст режиссера Сергея Лозницы. Зрители смогли увидеть уникальные исторические кадры о трагедии 1941 года, что привело к тысячи смертей.

Заместитель генерального директора Мемориального Центра Холокоста Бабий Яр Руслан Кавацюк рассказал, какая работа была проведена над созданием фильма и какие архивы были привлечены во время работы.