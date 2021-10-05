Ми не захищені від повторення подібного: Лозниця про трагедію Бабиного Яру

Ми не захищені від повторення подібного і ця плівка цивілізації дуже тонка, тому я хотів зробити таку картину.

Про це заявив режисер фільму Бабин Яр. Контекст Сергій Лозниця у ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

– Я взагалі займаюся дослідженням такої тонкої грані, коли людина втрачає свій вигляд. Це часто буває в великих спільнотах або у великих групах, коли люди в натовпі перестають контролювати себе, – додав режисер.

Також Лозниця розповів, про архівні матеріали процессу 1946 року.

– Що стосується процесів 1946 року, то знято три години матеріалу, які я абсолютно випадково знайшов в Красногорському архіві. Не знаю, чому туди ніхто не звертався до цього часу. У 1988 році відкрили архів похорону Сталіна, де семидесятигодинний матеріал. За тридцять років ніхто туди не звернувся, не взяв цей матеріал і нічого не зробив, – розповів режисер.

Водночас Лозниця закликав усіх режисерів та документалістів йти в архіви та шукати матеріали.

– Там унікальні речі, там скарби про наше минуле, – пояснив він.

Також Лозниця розповів, що з архіві СБУ взяли стенограмму Київського процесу, яку згодом мають опублікувати.

– Із трьох годин, які були зняті Московською центральною студією документальних фільмів, я зроблю фільм на 1.45. Уже змонтував цей фільм – Київський процес, – анонсував Лозниця.

За його словами, ця стрічка буде дуже цікавою, оскільки там свідчать про те, що відбувалося люди, які постраждали та ті, хто завдавав ці страждання.

4 жовтня відбулася прем’єра документального фільму Бабин Яр. Контекст режисера Сергія Лозниці. Глядачі змогли побачити унікальні історичні кадри про трагедію 1941 року, що призвело до тисячі смертей.

Заступник генерального директора Меморіального Центру Голокосту Бабин Яр Руслан Кавацюк розповів, яка робота була проведена над створенням фільму та які архіви були залучені під час роботи.