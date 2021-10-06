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Дмитро Кудрявцев |

Голову правління Укрексімбанку тимчасово відсторонено після нападу на журналістів

євген мецгер

Голову правління Укрексімбанку Євгена Мецгера відсторонено на час розслідування щодо нападу на журналістів програми Схеми.

На його місце наглядова рада тимчасово призначила члена правління Сергія Єрмакова, який буде виконуючим обов’язки голови правління.

За кар’єру він заробив значний послужний список. Єрмаков був директором департаменту планування, віце-президентом Альфа-Банку, директором зі стратегії, членом правління Укрсоцбанку та заступником голови правління ТАСкомбанку.

Зараз проводиться внутрішнє розслідування інциденту. За підсумками буде прийнято рішення щодо повноважень Мецгера, який обіймає посаду голови правління Укрексімбанку з березня минулого року.

Нагадаємо, 4 жовтня було скоєно напад на журналістів програми Схеми: корупція в деталях. Це сталося, коли представники ЗМІ брали інтерв’ю у Мецгера.

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Зокрема, голові правління не сподобалися деякі питання, у зв’язку з чим охороні було доручено вилучити у журналістів техніку та стерти всі записи.

У відповідь на подію генеральний прокурор Ірина Венедіктова сказала, що всім причетним до нападу буде повідомлено про підозру.

Источник: Укрексімбанк

Фото: Укрексімбанк

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