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Факты / Украина / Общество
Максим Зайченко |

Как будут работать банки на День защитников 2021

Как будут работать банки на День защитников 2021

В Украине приближаются долгие выходные по случаю празднования Дня защитников и защитниц Украины, поэтому следует планировать банковские операции заранее.

Праздник будем отмечать в четверг, 14 октября. Но правительство постановило сделать выходным и пятницу, 15 октября, которую придется отработать в субботу, 23 октября. Таким образом украинцы получат длинные 4-дневные выходные с четверга по воскресенье.

В эти дни межбанковские переводы через систему электронных платежей (СЭП) будут осуществляться датой 18 октября. Если будет необходимость, 15 октября банки могут осуществлять кассовые операции.

Также банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов в выходные дни. Их подкрепят наличными деньгами различных номиналов.

Финучреждения смогут проводить платежи на межбанке почти круглосуточно в праздничные дни, потому что СЭП работает в режиме 23/7.

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Рабочий день для банков с пятницы, 15 октября, также переносится на субботу, 23 октября.

День защитников Украины

Ежегодно праздник украинцы отмечают 14 октября вместе с праздниками Покрова Пресвятой Богородицы и Днем украинского казачества. С 2015 года праздник стал государственным и соответственно нерабочим днем.

Отметим, что День защитников пришел на смену советскому Дню защитника Отечества, который праздновали 23 февраля.

Также 14 октября является днем ​​создания Украинской повстанческой армии (УПА) — военно-политической формации украинского освободительного движения.

В этот день принято чествовать мужество и героизм защитников Украины, военных традиций, а также способствовать дальнейшему укреплению патриотического духа.

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