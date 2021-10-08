В Україні наближаються довгі вихідні з нагоди свята Дня захисників і захисниць України, тому варто планувати банківські операції заздалегідь.

Свято будемо відзначати у четвер, 14 жовтня. Але уряд постановив зробити вихідним і п’ятницю, 15 жовтня, яку доведеться відпрацювати в суботу, 23 жовтня. Таким чином українці отримають довгі 4-денні вихідні з четверга по неділю.

У ці дні міжбанківські перекази через систему електронних платежів (СЕП) будуть здійснюватися датою 18 жовтня. Якщо буде необхідність, 15 жовтня банки можуть здійснювати касові операції.

Також банки повинні забезпечити безперебійну роботу банкоматів у вихідні дні. Їх підкріплять готівкою різних номіналів.

Фінустанови зможуть проводити платежі на міжбанку майже цілодобово у святкові дні, тому що СЕП працює в режимі 23/7.

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Робочий день для банків з п’ятниці, 15 жовтня, також переноситься на суботу, 23 жовтня.

День захисників України

Щорічно свято українці відзначають 14 жовтня разом зі святами Покрови Пресвятої Богородиці та Днем Українського козацтва. З 2015 року свято стало державним і відповідно неробочим днем.

Відзначимо, що День захисників прийшов на зміну радянському Дню захисника Вітчизни, який святкували 23 лютого.

Також 14 жовтня є днем створення Української повстанської армії (УПА) – військово-політичної формації українського визвольного руху.

У цей день прийнято вшановувати мужність і героїзм захисників України, військових традицій, а також сприятиме подальшому зміцненню патріотичного духу.