С сегодняшнего дня, 11 октября, Великобритания признала сертификаты о вакцинации против коронавируса, выданные в Украине.

Государство разрешило украинцам въезд на территорию страны без самоизоляции, предоставления отрицательного результата теста на коронавирус и прохождения его на восьмой день пребывания. Однако гражданин должен пройти курс вакцинации по меньшей мере за 14 дней до прибытия.

В бумажном или цифровом документе должно быть подтверждение прохождения иммунизации и определенные сведения: имя и фамилия, дата рождения, производители вакцины, дата иммунизации каждой дозой, страна, в которой выдали Covid-сертификат.

Украинцы, которые не проходили полный курс Covid-иммунизации, должны сделать в течение трех дней до поездки тест на наличие заболевания.

Также они должны заблаговременно забронировать и оплатить повторные тесты на территории страны на второй и восьмой день пребывания, а за 48 часов до прибытия граждане Украины должны заполнить специальную онлайн-форму.

Сейчас Великобритания признает четыре вакцины — Oxford/AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Moderna или Janssen. Человек считается иммунизированным, если он прошел полный курс вакцинации этими препаратами.