Відсьогодні, 11 жовтня, Велика Британія визнала сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу, видані в Україні.

Держава дозволила українцям в’їзд на територію країни без самоізоляції, надання негативного результату тесту на коронавірус та проходження його на восьмий день перебування. Однак людина має пройти курс вакцинації щонайменше за 14 днів до прибуття.

У паперовому або цифровому документі має бути підтвердження пройденої імунізації та певні відомості: ім’я та прізвище, дата народження, виробники вакцини, дата імунізації кожною дозою, країна, в якій видали Covid-сертифікат.

Українці, які не проходили повний курс Covid-імунізації, мають зробити протягом трьох днів до поїздки тест на наявність захворювання.

Також вони мають завчасно забронювати та оплатити повторні тести на території країни на другий та восьмий день перебування, а за 48 годин до прибуття громадяни України повинні заповнити спеціальну онлайн-форму.

Наразі Велика Британія визнає чотири вакцини – Oxford/AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Moderna або Janssen. Людина вважається імунізованою, якщо вона пройшла повний курс вакцинації цими препаратами.