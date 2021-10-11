Укрзализныця возобновила международное сообщение с пятью европейскими странами.

Теперь пассажиры могут путешествовать в Словакию, Венгрию, Австрию, Молдову и Польшу.

Так, в Словакию курсируют поезда Мукачево – Кошице, Чоп – Кошице, Чоп – Чьерна-над-Тисоу.

Украину с Венгрией и Австрией соединит поезд Киев – Будапешт – Вена.

В Молдову будет следовать поезд Одесса – Кишинев, а в Польшу – Киев – Перемышль.

Последний, в частности, отбыл в первый рейс после полуторагодичного перерыва еще вчера, 10 октября.

Укрзализныця направила по этому маршруту скоростной поезд Интерсити+.

Билеты на международные рейсы можно приобрести в железнодорожных кассах.

Билеты в Польшу, в частности, можно заказать также на официальном сайте компании booking.uz.gov.ua.

Актуальную информацию о правилах въезда на территорию стран Европы в пресс-службе национального перевозчика просят выяснять через официальные источники посольств этих стран в Украине, а также на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Кроме того, по случаю четырехдневных выходных ко Дню защитников и защитниц Украины с 14 по 17 октября Укрзализныця назначила 15 дополнительных поездов.

Они будут курсировать в западном, восточном, южном направлении и в города-миллионники.

Источник: Укрзализныця

Фото: Укрзализныця