Укрзализныця возобновила международное сообщение с пятью европейскими странами.
Теперь пассажиры могут путешествовать в Словакию, Венгрию, Австрию, Молдову и Польшу.
Так, в Словакию курсируют поезда Мукачево – Кошице, Чоп – Кошице, Чоп – Чьерна-над-Тисоу.
Украину с Венгрией и Австрией соединит поезд Киев – Будапешт – Вена.
В Молдову будет следовать поезд Одесса – Кишинев, а в Польшу – Киев – Перемышль.
Последний, в частности, отбыл в первый рейс после полуторагодичного перерыва еще вчера, 10 октября.
Укрзализныця направила по этому маршруту скоростной поезд Интерсити+.
Билеты на международные рейсы можно приобрести в железнодорожных кассах.
Билеты в Польшу, в частности, можно заказать также на официальном сайте компании booking.uz.gov.ua.
Актуальную информацию о правилах въезда на территорию стран Европы в пресс-службе национального перевозчика просят выяснять через официальные источники посольств этих стран в Украине, а также на сайте Министерства иностранных дел Украины.
Кроме того, по случаю четырехдневных выходных ко Дню защитников и защитниц Украины с 14 по 17 октября Укрзализныця назначила 15 дополнительных поездов.
Они будут курсировать в западном, восточном, южном направлении и в города-миллионники.
Источник: Укрзализныця
Фото: Укрзализныця