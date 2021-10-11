Укрзалізниця відновила міжнародне сполучення з п’ятьма європейськими країнами.

Відтепер пасажири можуть подорожувати до Словаччини, Угорщини, Австрії, Молдови та Польщі.

Так, до Словаччини курсують поїзди Мукачево – Кошице, Чоп – Кошице, Чоп – Чієрна-над-Тисоу.

Україну з Угорщиною та Австрією з’єднає потяг Київ – Будапешт – Відень.

До Молдови прямуватиме поїзд Одеса – Кишинів, а до Польщі – Київ – Перемишль.

Останній, зокрема, відбув у перший рейс після півторарічної перерви ще вчора, 10 жовтня.

Укрзалізниця спрямувала за цим маршрутом швидкісний поїзд Інтерсіті+.

Квитки на міжнародні рейси можна придбати в залізничних касах.

Квитки до Польщі, зокрема, можна замовити також на офіційному сайті компанії booking.uz.gov.ua.

Актуальну інформацію щодо правил в’їзду на територію країн Європи у прес-службі національного перевізника просять з’ясовувати через офіційні джерела посольств цих країн в Україні, а також на сайті Міністерства закордонних справ України.

Крім того, з нагоди чотириденних вихідних до Дня захисників і захисниць України з 14 до 17 жовтня Укрзалізниця призначила 15 додаткових потягів.

Вони курсуватимуть у західному, східному, південному напрямках та до міст-мільйонників.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця