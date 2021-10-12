В Украине вырастут минимальные пенсии для семей погибших в зоне АТО / ООС

В Украине вырастут минимальные пенсии для семей погибших во время военных действий на востоке Украины. Соответствующее решение на внеочередном заседании принял Кабинет министров Украины.

Размер пенсий для семей погибших возрастет с 1 января 2022 года. Минимальная сумма составит 7,8 тыс. грн.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что повышенную пенсию с 2022 года получит более двух тыс. украинских семей. Они смогут получить финансовую помощь независимо от того, получают ли уже ее другие члене семьи.

— Повышенное пенсионное пособие со следующего года получат более 2 тыс. людей, чьи родные погибли за Украину, защищая мир и покой украинских домов, — заявил Шмыгаль.

С 1 декабря 2021 года в Украине также вырастет минимальная пенсия по возрасту. Размер минимальных выплат для пенсионеров возрастет до 2,6 тыс. грн. Денис Шмыгаль пояснил, что рост пенсий происходит вследствие роста минимальной заработной платы.

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