Погода на 13 октября 2021 в Украине — прогноз погоды на завтра

Погода в Украине 13 октября, в среду, будет мрачной и холодной. Синоптики прогнозируют дожди и местами туман.

По прогнозам экспертов, похолодание и дожди будут бушевать во всех областях. Поэтому советуют тепло одеваться и поддерживать бодрое настроение в это время вкусностями и чашечкой кофе или чая.

На Востоке будет дождливо целый день, однако ночью — без существенных осадков. Температура воздуха от +15 до +17 днем ​​и от +7 до +9 ночью.

Жителей западных областей также ждет умеренный дождь днем ​​и пасмурная погода. Температура будет колебаться от +9 до +13 днем ​​и от +1 до +4 ночью. Кстати, в этих областях будет холоднее всего.

На Севере жителям стоит брать с собой на улицу зонты и тепло одеваться. Днем столбики термометров поднимутся до +9…+11, а ночью опустятся до +3…+5.

В южных областях хоть и не будет греть солнце, как накануне, но минимальное тепло сохранится. Днем воздух прогреется до +15, а ночью температура снизится до +10.

В центре не будет осадков — лишь незначительный дождь. Дневная температура достигнет отметки +12, а вот ночью снизится до +6.

Погода в Киеве 13 октября будет также мрачной и влажной. Дневная температура составит от +10 до +12, ночная — от +4 до +6.

Синоптики прогнозируют заморозки в Украине в конце октября. Сами морозы ориентировочно могут начаться 17 ноября, тогда же может выпасть и снег.

Однако другие эксперты говорят, что 21 октября температура снова повысится до +15…+17, после чего резко упадет до +5.