Погода на 13 жовтня 2021 в Україні – прогноз погоди на завтра

Погода в Україні 13 жовтня, у середу, буде похмурою та холодною. Синоптики прогнозують дощі та місцями туман.

За прогнозами експертів, похолодання та зливи вируватимуть у всіх областях. Тому радять тепло одягатися та підтримувати бадьорий настрій у цю пору смаколиками та горнятком кави або чаю.

На Сході дощитиме цілий день, однак вночі – без істотних опадів. Температура повітря становитиме від +15 до +17 вдень та від +7 до +9 вночі.

На жителів західних областей також чекає помірний дощ вдень та похмура погода. Температура коливатиметься від +9 до +13 вдень та від +1 до +4 вночі. До речі, у цих областях буде найхолодніше.

На Півночі жителям варто брати з собою на вулицю парасолі та тепло одягатися. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +9…+11, а вночі опустяться до +3…+5.

У південних областях хоч і не буде гріти сонце, як напередодні, але мінімальне тепло збережеться. Вдень повітря прогріється до +15, а вночі температура спаде до +10.

У центрі не буде істотних опадів – лише незначний дощ. Денна температура сягатиме позначки +12, а от вночі знизиться до +6.

Погода у Києві 13 жовтня буде також похмурою та вологою. Денна температура становитиме від +10 до +12, нічна – від +4 до +6.

Синоптики прогнозують заморозки в Україні наприкінці жовтня. Самі морози орієнтовно можуть початися 17 листопада, тоді може випасти й сніг.

Однак інші експерти кажуть, що 21 жовтня температура знову підвищиться до +15…+17, після чого різко впаде до +5.