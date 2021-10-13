В западных областях Украины, по прогнозам синоптиков, утром 13 октября ожидаются туманы с видимостью до видимость 200-500 м.

А в течение суток на значительной территории страны прогнозируют ливни.

Дожди сегодня будут заливать семь областей — Одесскую, Николаевскую, Кировоградскую, Черкасскую, Полтавскую, Черниговскую и Сумскую.

Это соответствует I уровню опасности, то есть желтому.

Однако уже завтра, на Покров, погода в Украине преимущественно будет сухой и придет потепление, прогнозирует синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. А вот в субботу, 16 октября, возможны местами умеренные дожди.

В конце недели и на выходные в Украину придет очередной антициклон. Этот период потепления вряд ли можно назвать бабьим летом, но погода порадует солнцем. Ночью температура будет около 0 градусов, а днем +12 +14.