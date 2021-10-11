Погода на неделю в Украине с 11 октября 2021 до 15 октября 2021

В течение недели погода в Украине будет переменчивой, иногда солнечной и дождевой. Температура воздуха днем ​​будет колебаться на уровне +9, +14, ночью похолодает до 0.

Подробный прогноз погоды в Украине на неделю — с 11 до 15 октября 2021 года, смотрите в материале.

Погода в Украине 11 октября

В понедельник, 11 октября, погода будет солнечной на всей территории Украины. На юге — температура воздуха на уровне +14, +17 днем, ночью +3, +6.

В восточных регионах в дневное время суток 12, 15, в ночное +1, +4. На севере +12, +14 днем, ночью -1, 2.

На западе днем ​​в среднем +12, +16, ночью похолодает — до -2, +4.

В центре Украины днем ​​+13, +15, ночью 0, +4. В Киеве днем +​​12, +14 ночью 0, +2.

Погода в Украину 12 октября

Во вторник, 12 октября, пройдут дожди на западе, в части центральных и южных областей.

На юге Украины +13, +17 днем; ночью +3, +9. В восточных регионах прогнозируют солнечную погоду +14, +18: ночью похолодает — до +3, +8.

На севере также ожидается дождь, но только в Одесской области. Днем +13, +17, ночью +3, +9.

В западных регионах дожди. В дневное время суток +5, +13, в ночное +2, +5.

В центре Украины будет солнечно, кроме Винницкой области. Днем +10, +15, ночью — до +2, +4.

В Киеве — без осадков, дневная температура +12, +14, ночная +3, +5.

Погода в Украине 13 октября

В среду, 13 октября, небольшой дождь ожидается на на всей территории Украины, кроме востока.

На юге Украины столбик термометра днем ​​будет показывать +13, +17, ночью 6, + 10. В восточных регионах синоптики прогнозируют солнечную погоду. Днем +14, +18, ночью похолодает — до +6, +9.

На севере Украины пройдет слабый дождь. Дневная температура воздуха: +9, + 13, ночью будет +2, +5.

В западных регионах погода также будет дождливой, кроме Волынской и Львовской областей. В дневное время суток +7, +13, ночью — до +2, +5. Не обойдут дожди и центр, там днем ​​+10, +15, ночью +4, +8.

В Киеве также пройдет дождь, днем ​​+9, +11, ночью столбик термометра опустится до +3, +5.

Погода в Украине 14 октября

В четверг, 14 октября, ожидается солнечная погода во всех областях Украины. На юге днем ​​+14, +17, ночью 6, +9.

На востоке днем ​​+14, +17, ночью похолодает +7, +10. В северных регионах +10 +13, в ночное время суток +3, +6.

На западе днем ​​столбик термометра будет показывать +7, +9, ночью +2, +5.

В центре Украины днем ​​+10, +15, ночью — до +4, +8. В Киеве солнечно, днем ​​+11, +13, ночью +4, +6.

Погода в Украине 15 октября

В пятницу, 15 октября, в Украине будет солнечно, дожди днем ​​ожидаются только в Одесской области.

В южных областях днем ​​+14, +17, ночью +6, +9. На востоке +14, +17 днем, и +7, +10 — ночью.

В северных регионах дневная температура воздуха на уровне +10, +13, ночная +3, +6.

На западе погоде 15 октября также будет солнечной. Днем +10, +12, ночью до +2, +5. В центре Украины в дневное время суток ожидается +10 +15 в ночное +4, +8.

В Киеве солнечно, днем ​​11 +13, ночью похолодает — до +4, +6.