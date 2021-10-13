У західних областях України, за прогнозами синоптиків, вранці 13 жовтня очікуються тумани з видимістю до видимість 200-500 м.

А протягом доби на значній території країни прогнозують зливи.

Дощі сьогодні заливатимуть сім областей – Одеську, Миколаївську, Кіровоградську, Черкаську, Полтавську, Чернігівську та Сумську.

Це відповідає I рівню небезпеки, тобто жовтому.

Проте вже завтра, на Покрову, погода в Україні переважно буде сухою і прийде потепління, прогнозує синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха. А от у суботу, 16 жовтня, можливі місцями помірні дощі.

Наприкінці тижня та на вихідні до України прийде черговий антициклон. Цей період потепління навряд чи можна назвати бабиним літом, але погода потішить сонцем. Вночі температура буде близько 0 градусів, а вдень +12 +14.