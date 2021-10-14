14 жовтня президент Володимир Зеленський звернувся до громадян країни з нагоди Дня захисників і захисниць України.

– У ці складні для України роки ви щодня здійснюєте подвиг — зі зброєю в руках бороните рідну землю від російського агресора. Від імені Українського народу дякую усім захисникам і захисницям України за сумлінне виконання військового, службовою та громадянського обов’язку, відвагу, героїзм і самопожертву, – сказав глава держави.

Він також згадав тих, хто в різні часи загинув у боротьбі за свободу і незалежність України.

– Наша віра, правда та звитяга як символи свята Покрови завжди допомагали нам вистояти у боротьбі з ворогами й надалі надихають нас на перемогу, – наголосив Зеленський.

Він також побажав, щоб незламний козацький дух захисників української землі завжди був невичерпним джерелом натхнення для розбудови сучасної та міцної України.

– Слава захисникам і захисницям України! – сказав президент.

До речі, до Дня захисників і захисниць України військовослужбовці Збройних сил отримають премії у розмірі 2 500 грн.

Однак надаватимуть таку грошову премію лише тим військовим, у яких немає дисциплінарних стягнень.