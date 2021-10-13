Ко Дню защитников и защитниц Украины, который отмечают 14 октября, военнослужащие Вооруженных сил получат премию в размере 2500 грн.

Однако предоставлять такую ​​денежную премию будут тем военным, у которых нет дисциплинарных взысканий.

Соответствующее поручение дал министр обороны Андрей Таран.

— Согласно статье 15 Дисциплинарного устава ВСУ, статьи 51 Бюджетного кодекса Украины по итогам работы в январе-сентябре 2021 года и по случаю Дня защитников и защитниц Украины позволяю поощрить военнослужащих, не имеющих не снятых дисциплинарных взысканий (кроме военнослужащих срочной военной службы и курсантов из числа граждан, не проходивших военную службу), денежной премией в размере 2500 гривен (до выдачи на руки), — говорится в поручении.

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11 октября Кабмин предложил увеличить минимальную пенсию семьям погибших бойцов до 7800 грн с 1 января. Повышенную пенсионную помощь смогут получат более 2 тыс. человек, чьи родные погибли на войне.

8 октября Верховная Рада приняла закон о выделении дополнительных денег Минобороны, что позволит погасить задолженности перед военными. В сентябре стало известно, что министерство задолжало 1 465 800 млрд грн.

В июле правительство повысило зарплату военнослужащих разведывательных органов. Военным увеличили размер должностного оклада. В военных кадрового состава коэффициент оклада составит 1,8. У тех, кто не принадлежит к кадровому составу, — 1,4.

Источник: Армия Inform

Фото: Армия Inform