Война на Донбассе является вызовом, который Украине необходимо преодолеть ради мира в будущем.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Запорожскую область, обращаясь к курсантам трех военных лицеев.

— Временная оккупация территорий — это наш вызов и нам необходимо его преодолеть, чтобы, наконец, сказать: мир наступил, Донбасс и Крым снова с нами, — подчеркнул он.

Владимир Зеленский убежден, что восстановление Луганского военного лицея, который был уничтожен в 2014 году, — дело времени.

— Придет день, когда вы соберетесь в восстановленном Луганском военном лицее в мирное время, под сине-желтым флагом Украины и обязательно посадите росток дуба с Хортицы. И будете собираться, я уверен, каждый год после выпуска без потерь, в том же составе или даже вместе с вашими родителями, детьми, рассказывая им, как начинали путь защитников Украины — государства, которое не заглядывается на чужое, но защищает и всегда возвращает свое — обратился президент к лицеистам.

14 октября в Украине отмечают День защитников и защитниц. По этому случаю Владимир Зеленский обратился к военным.

Он поблагодарил всех защитников и защитниц Украины за добросовестное выполнение воинского, служебного и гражданского долга, отвагу, героизм и самопожертвование.

Глава государства отметил, что каждый день они совершают настоящий подвиг, защищая Украину от российской агрессии.