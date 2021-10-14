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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Зеленський: Війна на Донбасі – виклик, який ми мусимо подолати заради миру

володимир зеленський

Війна на Донбасі є викликом, який Україні необхідно подолати заради миру в майбутньому.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час візиту до Запорізької області, звертаючись до курсантів трьох військових ліцеїв.

– Тимчасова окупація територій – це наш виклик і нам необхідно його подолати, щоб нарешті сказати: мир настав, Донбас і Крим знову з нами, – наголосив він.

Володимир Зеленський переконаний, що відновлення Луганського військового ліцею, який був знищений у 2014 році, – справа часу.

– Настане день, коли ви зберетеся у відновленому Луганському військовому ліцеї в мирний час, під синьо-жовтим прапором України, і обов’язково посадите паросток дуба з Хортиці.

І будете збиратися, я впевнений, щороку після випуску: без втрат, у тому ж складі або навіть разом з вашими батьками, дітьми, розповідаючи їм, як починали шлях захисників України – держави, яка не задивляється на чуже, але захищає і завжди повертає своє, – звернувся президент до ліцеїстів.

14 жовтня в Україні відзначають День захисників і захисниць. З цієї нагоди Володимир Зеленський звернувся до військових.

Він подякував усім захисникам і захисницям України за сумлінне виконання військового, службового та громадянського обов’язку, відвагу, героїзм і самопожертву.

Глава держави зазначив, що кожного дня вони здійснюють справжній подвиг, захищаючи Україну від російської агресії.

Фото: Офіс президента

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