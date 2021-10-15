КГГА переутвердил проект строительства Подольского мостового перехода. Соответствующее распоряжение №2152 опубликовано на сайте структуры.

Отмечается, что обновленный проект учтет потребности жителей Левого берега, количество которых растет. В частности, будет построен еще один съезд и заезд на мост с жилого массива Троещина. Также предусмотрено дальнейшее строительство тоннелей Подольско-Выгуровской линии метрополитена.

— Благодаря изменениям в проекте киевляне будут иметь удобные сообщения мостом. Так, по сравнению с прошлым проектом, теперь в нем предусмотрено строительство еще одного съезда с Подольского мостового перехода на жилой массив Троещина — на ул. Оноре де Бальзака, и заезда с этой улицы на мост, — пояснил заместитель главы КГГА Александр Густелев.

Отмечается, что также предусмотрено дальнейшее строительство новых участков Подольско-Выгуровской линии метрополитена. Ведь этот мостовой переход важен для автосообщения и метросообщения между обоими берегами Киева.

На Подольском мостовом переходе уже построен металлический мост через гавань от ул. Набережно-Крещатицкая к Рыбацкому полуострову, построено съезд с ул. Набережно-Крещатицкая с соответствующими эстакадами на мост, смонтировано 68 вант. Мост через реку Днепр уже установили в проектное положение с демонтажем временных опор надводной части, которые поддерживали мост на этапе строительства.

Установлена бетонная монолитная плита эстакадной части мостового перехода в урочище Горбачиха. Появилось новое асфальтобетонное покрытие на участках от ул. Набережно-Крещатицкая к арочному мосту, съезде на ул. Набережно-Рыбальскую и мосту через р. Десенка.

В проекте строительства мостового перехода также устроены в основных конструкциях три станции будущей Подольско-Выгуровской линии метрополитена.

Фото: КГГА