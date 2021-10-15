КМДА перезатвердив проект будівництва Подільського мостового переходу. Відповідне розпорядження №2152 опубліковано на сайті структури.

Зазначається, що оновлений проект врахує потреби мешканців Лівого берега, кількість яких зростає. Зокрема, буде побудовано ще один з’їзд та заїзд на міст з житлового масиву Троєщина. Також передбачене подальше будівництво тунелів Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену.

— Завдяки змінам у проекті кияни матимуть зручніше сполучення мостом. Так, порівняно з минулим проектом тепер у ньому передбачено будівництво ще одного з’їзду з Подільського мостового переходу на житловий масив Троєщина – на вул. Оноре де Бальзака, та заїзду з цієї вулиці на міст, – зауважив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

Зазначається, що також передбачене подальше будівництво нових ділянок Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену. Адже цей мостовий перехід важливий для автосполучення та метросполучення між обома берегами Києва.

На Подільському мостовому переході вже побудовано металевий міст через гавань від вул. Набережно-Хрещатицької до Рибальського півострова, побудовано з’їзд з вул. Набережно-Хрещатицької з відповідними естакадами на міст, змонтовано 68 вантів. Міст через річку Дніпро вже встановили в проектне положення з демонтажем тимчасових опор надводної частини, що підтримували міст на етапі будівництва.

Влаштовано бетонну монолітну плиту естакадної частини мостового переходу в урочищі Горбачиха. З’явилося нове асфальтобетонне покриття на ділянках від вул. Набережно-Хрещатицької до аркового мосту, з’їзді на вул. Набережно-Рибальську та мосту через р. Десенка.

У проекті будівництва мостового переходу також влаштовані в основних конструкціях три станції майбутньої Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену.

Фото: КМДА