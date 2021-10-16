Погода на неделю в Украине с 18 октября до 24 октября 2021

На территорию Украины после длительных похолоданий наконец придет потепление. По данным Укргидрометцентра, в ближайшие дни температура воздуха повысится до +18 градусов по Цельсию.

19 октября в восточные, северные и частично центральные области нагрянет дождь. В этих местностях будет бушевать сильный ветер — его скорость будет достигать 7-12 м/с.

Теплая и солнечная погода без осадков ожидается со среды, 20 октября. В этот день средняя температура достигнет от +8 до +13. Ветер немного утихнет — скорость 5-10 м/с.

В четверг, 21 октября, дожди частично нагрянут на Закарпатье. Осадки ожидаются в нескольких городах — Ужгороде, Берегово, Рахове, Хусте и других.

Ближе к выходным, 22 и 23 октября, в западных и северных областях Украины пройдут небольшие дожди. Дневная температура будет держаться преимущественно на уровне от +14 до +18.

Ночи будут оставаться очень холодными — столбики термометров достигнут по большей мере до +3 градусов. Кое-где могут пройти небольшие дожди.

По прогнозу погоды на октябрь в Украине от Укргидрометцентра, средняя дневная температура к концу месяца будет держаться на уровне до +12 градусов.