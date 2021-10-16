Погода на тиждень в Україні з 18 жовтня до 24 жовтня 2021

На територію України після тривалих похолодань нарешті прийде потепління. За даними Укргідрометцентру, найближчими днями температура повітря підвищиться до +18 градусів за Цельсієм.

19 жовтня у східні, північні та частково центральні області нагряне дощ. У цих місцевостях вируватиме значний вітер – його швидкість сягатиме 7-12 м/с.

Тепла та сонячна погода без опадів очікується з середи, 20 жовтня. В цей день середня температура сягатиме від +8 до +13. Вітер трохи вщухне – швидкість 5-10 м/с.

У четвер, 21 жовтня, дощі частково нагрянуть на Закарпаття. Опади очікуються у декількох містах – Ужгороді, Береговому, Рахові, Хусті та інших.

Ближче до вихідних, 22 та 23 жовтня, у західних та північних областях України пройдуть невеликі дощі. Денна температура триматиметься переважно на рівні від +14 до +18.

Ночі залишатимуться дуже холодними – стовпчики термометрів сягатимуть щонайбільше до +3 градусів за Цельсієм. Подекуди можуть пройти невеликі дощі.

За прогнозом погоди на жовтень в Україні від Укргідрометцентру, середня денна температура до кінця місяця триматиметься на рівні до +12 градусів.