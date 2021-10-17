У Карпатах рятувальники знайшли туриста, який заблукав у горах

Рятувальники знайшли туриста, який заблукав під час прогулянки на горі Магура у Львівській області. Харків’янин сам звернувся до рятувальної служби, коли зрозумів, що зійшов з маршруту.

Повідомлення від мешканця Харкова надійшло ввечері 16 жовтня. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, чоловік самостійно пішов туристичною маркованою стежкою на гору з села Либохора, розташованого у Стрийському районі.

Однак під час сходження на гору Магура він зійшов з запланованого маршруту та заблукав. Під час пошуку з чоловіком періодично з’являвся нестійкий телефонний зв’язок.

Працівники пошуково-рятувальної частини та спеціального центру швидкого реагування ДСНС розбилися на чотири пошукові групи.

Вночі заблукалого туриста знайшли між горою Магура та урочищем. Чоловіка доправили до села Либохора. У ДСНС зазначили, що йому не потрібна була медична допомога.

Для пошукової операції залучили 25 рятувальників, службового пса та п’ять одиниць спеціальної техніки, зокрема, снігоболотохід Богун.