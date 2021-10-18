В квартирах киевлян тепло включат в субботу, 23 октября — заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев назвал точную дату начала отопительного сезона в столице.

Он напомнил, что это можно сделать и раньше в случае, если соответствующее заявление подписали большинство жильцов дома, а копию направить в теплоснабжающей компании — Киевтеплоэнерго, Евро-Реконструкция.

— Мы все живем в условиях карантина, поэтому путь письменного анкетирования, которое должна сделать инициативная группа дома, чтобы не собирать домовые собрания, — пояснил столичный чиновник.

Источник: Великий Київ