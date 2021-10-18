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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Названа дата включения отопления в Киеве

Опалення

В квартирах киевлян тепло включат в субботу, 23 октября — заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев назвал точную дату начала отопительного сезона в столице.

Он напомнил, что это можно сделать и раньше в случае, если соответствующее заявление подписали большинство жильцов дома, а копию направить в теплоснабжающей компании — Киевтеплоэнерго, Евро-Реконструкция.

— Мы все живем в условиях карантина, поэтому путь письменного анкетирования, которое должна сделать инициативная группа дома, чтобы не собирать домовые собрания, — пояснил столичный чиновник.

Источник: Великий Київ

Фото: Dreamstime

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