Во Львове приняли решение ограничить работу ночных клубов из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Как сообщил мэр города Андрей Садовый, соответствующее решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям.

– Ночным клубам работать запрещено. Все заведения питания могут работать исключительно до 23:00, — отметил Садовый.

Как уточнил на брифинге для журналистов первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко, работу ночных клубов решили ограничить до 23:00, и только в формате заведения общественного питания или концертного зала.

– Работа ночных клубов по факту может осуществляться исключительно в формате заведения общественного питания или концертного зала до 23:00. Деятельность всех учреждений после 23:00 запрещена. Наша задача – на время мощной волны заболеваемости максимально сократить все возможные контакты, — подчеркнул Москаленко.

Он напомнил, что во Львове все заведения общественного питания (кафе, рестораны и т.д.) также могут работать только до 23:00 (при условии 100% вакцинированных работников или при наличии ПЦР-тестов у них). Заполненность заведения не должна превышать 50% общей площади. За столиком могут находиться одновременно до четырех человек.

Какие еще карантинные изменения вводят во Львове?

Как сообщил сегодня Андрей Москаленко, городские власти приняли еще ряд решений по карантину во Львове:

• Будет ограничен доступ в административные здания. Следовательно, будет прекращен выход на башню Ратуши.

• С 18 октября в общественном транспорте города вводят жесткий карантинный режим и его проверки. В частности, к проезду не будут допускать пассажиров без масок. Ответственность за нарушения возложена на перевозчиков (как коммунальных, так и частных).

• В городе продлили часы работы центров и пунктов вакцинации от коронавируса.

Москаленко напомнил, что во время карантина во Львове запрещено проводить массовые развлекательные мероприятия. Их проведение допускается при условии 100% вакцинации участников.

Во время сегодняшнего заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям также был утвержден протокол, который определяет особенности работы учреждений во время карантина, механизм проверки вакцинации среди работников заведений и учреждений.

Так, к работе будут допускать сотрудников, имеющих: сертификат о вакцинации; отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген; справку о противопоказаниях к прививке, в частности справку о выздоровлении от Covid-19.

На работу будут пускать и сотрудников, не достигших 18-летнего возраста, беременных женщин или женщин, которые осуществляют грудное вскармливание.

Проверять документы будут Госпродпотребслужба и полиция.

В заведениях должны вести журнал, в который вносить данные о количестве вакцинированных сотрудников, вышедших на работу. Журнал нужно будет обновлять ежедневно.

Стоит отметить, что с понедельника, 18 октября, во Львове усилили еще ряд карантинных ограничений, которые касаются торговли, образования и заведений общественного питания.

Так, все школьники уйдут на двухнедельные каникулы – с 25 октября по 1 ноября.

Театры, кинотеатры, музеи, галереи, филармония, органный зал будут работать только для посетителей, которые имеют Covid-сертификат или отрицательный ПЦР-тест. При этом количество посетителей не должно превышать 50% от общего количества мест.

Спортивные залы с 18 октября также смогут посещать только вакцинированные люди или с отрицательным ПЦР-тестом.

Источник: Львовский городской совет, Андрей Садовый

Фото: Львовский городской совет