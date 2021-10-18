У Львові ухвалили рішення обмежити роботу нічних клубів через складну ситуацію з коронавірусом.

Як поінформував мер міста Андрій Садовий, відповідне рішення ухвалила міська комісія з надзвичайних ситуацій.

– Нічним клубам працювати заборонено. Усі заклади харчування можуть працювати виключно до 23:00, – зазначив Садовий.

Як уточнив на брифінгу для журналістів перший заступник мера Львова Андрій Москаленко, роботу нічних клубів вирішили обмежити до 23:00, і лише у форматі закладу громадського харчування або концертного залу.

– Робота нічних клубів по факту може здійснюватися виключно у форматі закладу громадського харчування або концертного залу до 23:00. Діяльність усіх закладів після 23:00 є забороненою. Наше завдання – на час потужної хвилі захворюваності максимально скоротити всі можливі контакти, – наголосив Москаленко.

Він нагадав, що у Львові всі заклади громадського харчування (кафе, ресторани тощо) також можуть працювати лише до 23:00 (за умови 100% вакцинованих працівників або за наявності ПЛР-тестів у них). Заповненість закладу не повинна перевищувати 50% загальної площі. За столиком можуть перебувати одночасно до чотирьох людей.

Які ще карантинні зміни запроваджують у Львові?

Як поінформував сьогодні Андрій Москаленко, міська влада ухвалила ще низку рішень щодо карантину у Львові:

• Буде обмежено доступ до адміністративних будівель. Відтак, буде припинено вихід на вежу міської Ратуші.

• Із 18 жовтня у громадському транспорті міста запроваджують жорсткий карантинний режим та його перевірки. Зокрема, до проїзду не допускатимуть пасажирів без масок. Відповідальність за порушення покладено на перевізників (як комунальних, так і приватних).

• У місті продовжили години роботи центрів та пунктів вакцинації проти коронавірусу.

Москаленко нагадав, що під час карантину у Львові заборонено проводити масові розважальні заходи. Їх проведення допускається за умови 100% вакцинації учасників.

Під час сьогоднішнього засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій також було затверджено протокол, який визначає особливості роботи закладів під час карантину, механізм перевірки вакцинації серед працівників закладів та установ.

Так, до роботи допускатимуть працівників, які мають: сертифікат про вакцинацію; негативний ПЛР-тест чи експрес-тест на антиген; довідку про протипоказання до щеплення, зокрема довідку про одужання від Covid-19.

На роботу пускатимуть і працівників, які не досягли 18-річного віку, вагітних жінок або жінок, які здійснюють грудне вигодовування.

Перевіряти документи будуть Держпродспоживслужба та поліція.

У закладах Львова повинні вести журнал, до якого вносити дані про кількість вакцинованих співробітників, котрі вийшли на роботу. Журнал потрібно буде оновлювати щоденно.

Варто зазначити, що із понеділка, 18 жовтня, у Львові посилили ще низку карантинних обмежень, які стосуються торгівлі, освіти та закладів громадського харчування.

Так, усі школярі підуть на двотижневі канікули – з 25 жовтня до 1 листопада.

Театри, кінотеатри, музеї, галереї, філармонія, органний зал працюватимуть лише для відвідувачів, які мають Covid-сертифікат або негативний ПЛР-тест. При цьому кількість відвідувачів не повинна перевищувати 50% від загальної кількості місць.

Спортивні зали з 18 жовтня також зможуть відвідувати лише вакциновані люди або з негативним ПЛР-тестом.

Джерело: Львівська міська рада, Андрій Садовий

Фото: Львівська міська рада