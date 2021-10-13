Во Львове усиливают карантин: что будет под запретом

С понедельника 18 октября карантин во Львове усиливают. Ограничения будут касаться торговли, образования и заведений общественного питания.

Об этом сообщил мер города Андрей Садовый в среду, 13 октября после заседания Львовской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

— Сложные времена требуют оперативных и непростых решений. С 18 октября Львов будет жить по новым карантинными правилами, — отметил Садовый.

Карантин во Львове: какие ограничения и запреты вводят

Сфера образования

Как объяснил Садовый, все школьники пойдут на двухнедельные каникулы — с 25 октября по 1 ноября. Также это касается досуга.

Сфера культуры

Запрещено проводить массовые мероприятия кроме тех, где организаторы и участники имеют сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, действующий 72 часа.

Театры, кинотеатры, музеи, галереи, филармония, органный зал будут работать только для посетителей, которые имеют Covid-сертификат или отрицательный ПЦР-тест. Количество посетителей не должно превышать 50% от общего количества мест.

В то же время музыкальные школы отправляют на двухнедельные каникулы как и обычные учебные заведения.

Не будут работать в городе народные дома, кружки и секции. Библиотеки — только на выдачу книг.

Сфера торговли

На промышленных и продовольственных рынках, в магазинах и торговых центрах, парикмахерских и салонах красоты могут работать только вакцинированные работники или при наличии отрицательного ПЦР-теста.

Работникам обязательно нужно придерживаться масочного режима и заполнять не более 50% торговых площадей.

Заведения общественного питания

Во Львове все заведения общественного питания будут работать до 23.00 только при условии 100% вакцинированных работников или при наличии ПЦР-тестов у них.

Заполненность заведения не должна превышать 50% общей площади, а за столиком могут находиться вместе до четырех человек.

— Если за две недели ситуация с заболеванием не стабилизируется, то с 1 ноября заведения смогут посещать только вакцинированы или с имеющимся ПЦР-тестом, — объяснил Садовый.

Спортзалы

Спортивные залы с 18 октября смогут посещать только вакцинированные люди или с отрицательным ПЦР-тестом.

В то же время все работники заведения должны быть вакцинированные. Заполненность не должна превышать 50%.

Гостиницы и хостелы

Эти учреждения будут работать только при условии наличия у всех работников сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

С сентября в Украине начали усиливать карантин в связи с ухудшением Covid-ситуации. Однако для вакцинированных граждан предусмотренные определенные привилегии при наличии сертификата, что показывает факт вакцинации.

Кроме того, во всех областях ввели желтую зону карантина с 23 сентября. Но на сегодня 16 областей находятся уже в оранжевой зоне, а Херсонская область переходит в красную.

Отметим, что с 21 октября будут действовать ограничения для межрегиональных пассажирских перевозок. Водители и пассажиры должны обязательно предъявлять Covid-сертификат или ПЦР-тест, действительный 72 часа.

Также полицейские будут проверять Covid—сертификаты украинцев через считывания QR-кодов. Правоохранители особое внимание будут уделять местам, которые способствуют распространению болезни — общественный транспорт, развлекательные заведения, ночные клубы, рынки и заведения общественного питания.