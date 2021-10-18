В ноябре в приложении Дія появятся новые услуги: какие сервисы будут доступны

В конце ноября в приложении Дія появятся новые услуги онлайн, которыми смогут пользоваться украинцы. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время брифинга.

— В конце ноября мы запускаем первые услуги на базе Единой информационной системы социальной сферы. Они предусматривают возможность назначения пенсий и получения субсидий онлайн. Теперь не нужно будет ходить в Центры предоставления админуслуг и стоять в очередях, чтобы доказать, что вы имеете право получать помощь. Все это будет максимально автоматизировано, — объяснил он.

Еще одна новая услуга, которая появится в Дії, касается внутренне перемещенных лиц, которым каждые полгода нужно лично подтверждать информацию о том, что у них ничего не изменилось, чтобы они могли и в дальнейшем получать помощь от государства.

По словам Михаила Федорова, теперь это можно будет сделать онлайн, в несколько кликов.

Кроме того, вскоре в приложении Дія появится функция, которая предусматривает, что автовладельцы смогут заключать договор купли-продажи онлайн.

Это нововведение предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины от 22 сентября №1007. Оно будет доступно в течение полугода после вступления в силу данного документа.

Услуга заключения договора купли-продажи авто появится в Электронном кабинете водителя и на Едином государственном веб-портале электронных услуг (Дії).