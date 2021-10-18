У листопаді у додатку Дія з’являться нові послуги: які сервіси будуть доступні

Наприкінці листопада у додатку Дія з’являться нові послуги онлайн, якими зможуть користуватися українці. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час брифінгу.

– Наприкінці листопада ми запускаємо перші послуги на базі Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Вони передбачають можливість призначення пенсій і отримання субсидій онлайн. Тепер не потрібно буде ходити у Центри надання адмінпослуг і стояти в чергах, щоб довести, що ви маєте право отримувати допомогу. Все це буде максимально автоматизовано, – пояснив він.

Ще одна нова послуга, яка з’явиться у Дії, стосується внутрішньо переміщених осіб, яким кожні півроку потрібно особисто підтверджувати інформацію про те, що в них нічого не змінилося, щоби вони могли і надалі отримувати допомогу від держави.

За словами Михайла Федорова, тепер це можна буде зробити онлайн, в кілька кліків.

Крім того, незабаром у додатку Дія з’явиться функція, яка передбачає, що автовласники зможуть укладати договір купівлі-продажу онлайн.

Це нововведення передбачене постановою Кабінету міністрів України від 22 вересня №1007. Воно буде доступне протягом півроку після набуття чинності зазначеного документа.

Послуга укладання договору купівлі-продажу авто з’явиться в Електронному кабінеті водія та на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг (Дії).