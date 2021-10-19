Скандал вокруг YARO: почему магазины бойкотируют продукцию бренда и при чем здесь "бандеровцы"

Блогер и основательница торговой марки YARO Юлия Привалова стала фигуранткой скандала из-за публикации анекдота о “бандеровцах” в соцсети Instagram. В связи с этим популярные онлайн-магазины начали отказываться от продажи продукции бренда, а самой Приваловой пришлось объяснять свою позицию.

Что известно о самом скандале и его последствиях – читайте в материале Фактов ICTV.

Что известно о бренде YARO и его основательнице?

Бренд YARO позиционируется как торговая марка здоровой пищи и правильного питания. Под этой маркой выпускаются конфеты, печенье, смузи и тому подобное.

Согласно данным Укрпатента, владельцами торговой марки являются Юлия Привалова и ее муж Даниил Привалов, который, к слову, является сыном покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса.

– Юлия Привалова, основательница YARO, вдохновлялась у различных мировых гуру здорового питания… Юлия убедилась, что здоровое питание – это верный путь и единственный правильный подход к своему телу и здоровью, — говорится на сайте бренда.

По данным проекта PEP, который администрирует команда Центра противодействия коррупции, Юлия Привалова – дочь действующего мэра города Сокиряны (Черновицкая область) Василия Козака и родная сестра народного депутата от партии Слуга народа Владимира Козака.

Скандал из-за анекдота

На днях активист Сергей Стерненко опубликовал в своих соцсетях скрин сообщения Юлии Приваловой в Instagram. Основательница YARO сфотографировалась вместе с мужем на Красной площади в Москве и поделилась этим снимком в своем аккаунте.

Один из подписчиков отреагировал на публикацию Приваловой комментарием: Сепары. На это женщина ответила насмешливым анекдотом про москалей и “бандеровцев” (украинских националистов):

Сейчас этого сообщения в аккаунте Приваловой уже нет.

Сергей Стерненко отметил, что продукцию YARO продают многие компании, и призвал отказываться от сотрудничества с брендом из-за позиции его основательницы.

Призывы к бойкоту

После противоречивой публикации Юлии Приваловой в соцсетях начали призывать магазины отказываться от продукции YARO. В частности, такие комментарии пользователи публикуют на Facebook-странице сети супермаркетов Сильпо. Подобные комментарии можно увидеть и под постами Сергея Стерненко на тему скандала.

Почему магазины бойкотируют продукцию бренда YARO и при чем здесь “бандеровцы” / 3 фотографии

Прокомментировали скандал и некоторые политики. Например, нардеп от фракции Европейская Солидарность Владимир Арьев написал в Facebook, что раньше покупал товары марки YARO, однако больше не планирует этого делать.

– Есть в Киеве такая компания YARO, которая предлагает здоровую пищу. Но у компании YARO есть основательница, которая, кажется, не очень здорова. То есть, заболела оккупантами и антиукраинскими анекдотами. Я покупал их продукцию. Больше не буду и вас призываю. Такие болезни основателей лечатся только гривной. Надежно, — написал Арьев.

Подобное сообщение опубликовала и сопредседатель фракции Европейская Солидарность Ирина Геращенко. Нардеп поделилась, что до сих пор покупала сладкую продукцию бренда YARO для дочери, но теперь отказывается от этого.

– Вчера я сказала дочери, что больше мы не можем покупать эти конфеты и пирожные… из-за отвратительной позиции владелицы, которая презирает Украину и украинцев. Дочь согласилась, что больше она конфеты YARO не любит. Точно уверена, что мы найдем заменитель – от украинского производителя, который уважает своих покупателей и гривну больше, чем рубли, — написала Геращенко в Facebook.

Исчезновение из продажи товаров YARO

На фоне призывов к бойкоту продукты бренда YARO начали исчезать из онлайн-магазинов.

Так, продукты этой торговой марки удалил со своего сайта интернет-магазин Rozetka. Как отметил Сергей Стерненко, до сих пор Rozetka продавала более 50 наименований продукции YARO, и в наличии были почти все. Однако на фоне скандала с анекдотом товары начали исчезать из интернет-магазина.

По состоянию на сейчас на сайте остались только два наименования продукции YARO, и тех нет в наличии. А в комментариях к этим товарам пользователи ставят низкие оценки и оставляют негативные отзывы.

Почему магазины бойкотируют продукцию бренда YARO и при чем здесь “бандеровцы” / 7 фотографий

Исчезла продукция YARO и с сайта сети гастромаркетов WineTime, хотя была в наличии. Также больше не продает товары этой марки интернет-магазин Алло.

По данным Стерненко, заявила, что прекращает продажу продуктов YARO, и сеть кофеен Idealist.

В то же время на сайте сети супермаркетов Сильпо пока можно заказать продукцию YARO.

Почему магазины бойкотируют продукцию бренда YARO и при чем здесь “бандеровцы” / 3 фотографии

Реакция Приваловой и бренда YARO

На скандал уже отреагировала сама Юлия Привалова. Она настаивает, что вся эта ситуация “вырвана из контекста”.

– Всю неделю я наблюдаю за тем, что происходит вокруг меня и моей страницы. Вижу, как из-за вырванной из контекста ситуации меня втягивают в скандал, где общество разделяется на правых и неправых, — подчеркнула основательница YARO.

Привалова отметила, что считает себя патриоткой Украины и именно здесь развивает свой бизнес и платит налоги. Кроме того, она извинилась за анекдот о “бандеровцах”.

– Что касается анекдота, то я не преследовала цель оскорбить им кого-либо. Я приношу искренние извинения, если это возмутило чьи-то чувства. Но также хочу подчеркнуть: человека определяют не анекдоты, которые он рассказывает. Человека определяет то, что он делает, где он живет и как он живет. И здесь никто не может мне забросить недостаток патриотизма, — подытожила Привалова.

Отдельное заявление появилось и в Instagram-аккаунте бренда YARO. В нем говорится о том, что идея компании изначально была украинской, а вся продукция изготавливается на территории Украины. Кроме того, в YARO извинились, однако не стали уточнять, за что именно.

– Идея компании YARO с самого первого дня ее основания была сугубо украинской. Мы никогда не сомневались в том, что хотим делать продукт в Украине, для Украины, с украинскими подрядчиками, сырьем и т.д… Мы хотим быть честными и извиниться перед теми, чьи чувства были оскорблены. Но также хотим заметить, что представление об антипатриотичности компании YARO является абсолютно ошибочным, — говорится в заявлении.

View this post on Instagram Допис, поширений YARO (@yaro.ua)

Источник: Сергей Стерненко, YARO, Юлия Привалова

Фото: YARO, Юлия Привалова