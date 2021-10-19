Скандал навколо YARO: чому магазини бойкотують продукцію бренду та до чого тут "бандерівці"

Блогер та засновниця торгової марки YARO Юлія Прівалова стала фігуранткою скандалу через публікацію анекдоту про “бандерівців” у соцмережі Instagram. Через це популярні онлайн-магазини почали відмовлятися від продажу продукції бренду, а самій Пріваловій довелося пояснювати свою позицію.

Що відомо про сам скандал та його наслідки – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що відомо про бренд YARO та його засновницю?

Бренд YARO позиціонується як торговельна марка здорової їжі та правильного харчування. Під цією маркою випускаються цукерки, печиво, смузі тощо.

Згідно з даними Укрпатенту, власниками торговельної марки є Юлія Прівалова та її чоловік Даніїл Прівалов, який, до слова, є сином покійного мера Харкова Геннадія Кернеса.

– Юлія Прівалова, засновниця YARO, надихалась в різних світових гуру здорового харчування… Юлія впевнилася, що здорове харчування – це вірний шлях і єдиний правильний підхід до свого тіла і здоров’я, – йдеться на сайті бренду.

За даними проекту PEP, який адмініструє команда Центру протидії корупції, Юлія Прівалова – дочка чинного мера міста Сокиряни (Чернівецька область) Василя Козака та рідна сестра народного депутата від партії Слуга народу Володимира Козака.

Скандал через анекдот

Днями активіст Сергій Стерненко опублікував у своїх соцмережах скрін допису Юлії Прівалової в Instagram. Засновниця YARO сфотографувалася разом із чоловіком на Червоній площі у Москві та поділилася цим знімком у своєму акаунті.

Один із підписників відреагував на публікацію Прівалової коментарем: Сепари. На це жінка відповіла глузливим анекдотом про москалів та “бандерівців” (українських націоналістів):

Наразі цього допису в акаунті Прівалової вже немає.

Сергій Стерненко зазначив, що продукцію YARO продають багато компаній, та закликав відмовлятися від співпраці з брендом через позицію його засновниці.

Заклики до бойкоту

Після суперечливого допису Юлії Прівалової в соцмережах почали закликати магазини відмовлятися від продукції YARO. Зокрема, такі коментарі користувачі публікують на Facebook-сторінці мережі супермаркетів Сільпо. Подібні коментарі можна побачити і під постами Сергія Стерненка на тему скандалу.

Чому магазини бойкотують продукцію бренду YARO та до чого тут “бандерівці” / 3 фотографии

Прокоментували скандал і деякі політики. Наприклад, нардеп від фракції Європейська Солідарність Володимир Ар’єв написав у Facebook, що раніше купував товари марки YARO, проте більше не планує цього робити.

– Є в Києві така компанія YARO, яка пропонує здорову їжу. Але у компанії YARO є засновниця, яка, здається, не дуже здорова. Себто, захворіла окупантами й антиукраїнськими анекдотами. Я купував їхню продукцію. Більше не буду і вас закликаю. Такі хвороби засновників лікуються тільки гривнею. Надійно, – написав Ар’єв.

Подібний допис опублікувала і співголова фракції Європейська Солідарність Ірина Геращенко. Нардеп поділилася, що досі купувала солодку продукцію бренду YARO для дочки, але тепер відмовляється від цього.

– Вчора я сказала донечці, що більше ми не можемо купувати ці цукерки і тістечка… через огидну позицію власниці, яка зневажає Україну та українців. Донька погодилася, що більше вона цукерки YARO не любить. Точно впевнена, що ми знайдемо замінник – від українського виробника, який шанує своїх покупців і гривню більше, ніж рублі, – написала Геращенко у Facebook.

Зникнення із продажу товарів YARO

На фоні закликів до бойкоту продукти бренду YARO почали зникати з онлайн-магазинів.

Так, продукти цієї торгової марки видалив зі свого сайту інтернет-магазин Rozetka. Як зазначив Сергій Стерненко, досі Rozetka продавала понад 50 найменувань продукції YARO, і в наявності були майже усі. Проте на фоні скандалу з анекдотом товари почали зникати з інтернет-магазину.

Станом на зараз на сайті залишилися лише два найменування продукції YARO, і тих немає в наявності. А в коментарях до цих товарів користувачі ставлять низькі оцінки та залишають негативні відгуки.

Чому магазини бойкотують продукцію бренду YARO та до чого тут “бандерівці” / 7 фотографий

Зникла продукція YARO і з сайту мережі гастромаркетів WineTime, хоча раніше була в наявності. Також більше не продає товари цієї марки інтернет-магазин Алло.

За даними Стерненка, заявила, що припиняє продаж продуктів YARO і мережа кав’ярень Idealist.

Водночас на сайті мережі супермаркетів Сільпо поки що можна замовити продукцію YARO.

Чому магазини бойкотують продукцію бренду YARO та до чого тут “бандерівці” / 3 фотографии

Реакція Прівалової та бренду YARO

На скандал вже відреагувала сама Юлія Прівалова. Вона наполягає, що вся ця ситуація “вирвана з контексту”.

– Весь тиждень я спостерігаю за тим, що відбувається навколо мене та моєї сторінки. Бачу, як через вирвану з контексту ситуацію мене втягують у скандал, де суспільство розділяється на правих та неправих, – наголосила засновниця YARO.

Прівалова зазначила, що вважає себе патріоткою України і саме тут розвиває свій бізнес та сплачує податки. Крім того, вона вибачилася за анекдот про “бандерівців”.

– Що стосується анекдоту, то я не переслідувала мету образити ним будь-кого. Я приношу щирі вибачення, якщо це обурило чиїсь почуття. Але також хочу наголосити: людину не визначають анекдоти, які вона розповідає. Людину визначає те, що вона робить, де вона живе і як вона живе. І тут ніхто не може мені закинути брак патріотизму, – підсумувала Прівалова.

Окрема заява з’явилася і в Instagram-акаунті бренду YARO. У ній ідеться про те, що ідея компанії від початку була українською, а вся продукція виготовляється на території України. Крім того, в YARO вибачилися, проте не стали уточнювати, за що саме.

– Ідея компанії YARO з самого першого дня її заснування була суто українською. Ми ніколи не мали сумнівів у тому, що хочемо робити продукт в Україні, для України, з українськими підрядниками, сировиною і т.д… Ми хочемо бути чесними та вибачитися перед тими, чиї почуття були ображені. Але також хочемо зауважити, що уявлення про антипатріотичність компанії YARO є абсолютно помилковим, – йдеться в заяві.

View this post on Instagram Допис, поширений YARO (@yaro.ua)

Джерело: Сергій Стерненко, YARO, Юлія Прівалова

Фото: YARO, Юлія Прівалова