У 25-летней матери на Закарпатье, которая выпивала, жила со случайными мужчинами и часто бросала детей без присмотра, отобрали троих малолетних детей.

Последний раз она бросила детей одних, когда те болели с температурой под 40 градусов. Детский плач услышали соседи и вызвали полицию.

В службе по делам детей Мукачевского горсовета рассказали, что мать проживала у постороннего лица, выпивала, вела асоциальный образ жизни, а дети были постоянно голодными и неухоженными. Они росли среди постоянных ссор и драк.

Семилетнего Сережу, пятилетнюю Анастасию и шестимесячного Мишу подкармливали соседи.

Сама женщина признает, что любит алкоголь, однако утверждает, что пьет редко. О том, что дети больные, она знала, но не лечила и к медикам не обращалась.

Детей забрали еще в середине сентября, доставили в инфекционное отделение областной детской больницы. До сих пор там остается самый маленький мальчик. Двух старших выписали, они в детском приюте.

На мать составили админпротокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Ранее жалоб на нее соцработники не получали.

По словам соседей, женщина и сама росла в школе-интернете, поскольку ее родителей лишили прав за пьянство.

Сейчас ей грозит штраф и потеря опеки над маленьким сыном. Двух старших детей женщине еще могут вернуть — если обеспечит уход, купит кроватки, одежду и игрушки, откажется от алкоголя.

Женщина должна пройти лечение у нарколога. Однако от него мать уже отказалась, а к детям за месяц разлуки приходила только раз.