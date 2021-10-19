У 25-річної матері на Закарпатті, яка пиячила, жила з випадковими чоловіками та часто кидала малюків без нагляду, відібрали трьох малолітніх дітей.

Востаннє вона залишила дітей самих, коли ті хворіли з температурою під 40 градусів. Дитячий плач почули сусіди і викликали поліцію.

У службі у справах дітей Мукачівської міськради розповіли, що мати проживала у сторонньої особи, пиячила, вела асоціальний спосіб життя, а діти були постійно голодні і недоглянуті. Вони росли серед постійних сварок і бійок.

Семирічного Сергійка, п’ятирічну Анастасію та шестимісячного Михайлика підгодовували сусіди.

Сама жінка визнає, що полюбляє алкоголь, однак переконує, що п’є нечасто. Про те, що діти хворі, вона знала, але не лікувала і до медиків не зверталася.

Дітей забрали ще в середині вересня, доправили в інфекційне відділення обласної дитячої лікарні. Досі там лишається найменший хлопчик. Двох старших виписали, вони у дитячому притулку.

На матір склали адмінпротокол за неналежне виконання батьківських обов’язків. Раніше скарг на неї соцпрацівники не отримували.

За словами сусідів, жінка й сама зростала у школі-інтернеті, бо її батьків позбавили прав через пияцтво.

Наразі їй загрожує штраф та втрата опіки над найменшим сином. Двох старших дітей жінці ще можуть повернути – якщо забезпечить догляд, придбає ліжечка, одяг та іграшки, відмовиться від алкоголю.

Жінка має пройти лікування у нарколога. Однак від нього матір вже відмовилася, а дітей за місяць розлуки навідувала лише раз.