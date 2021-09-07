В Украине в среднем сиротеют 10 тыс. детей ежегодно. Каждый год число сирот растет.

Как сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики, в стране почти 69 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Среди таких детей более 63,5 тыс. растут в семейных формах воспитания, около 4 тыс. — проживают в интернатах, а еще более 1 тыс. — учатся в профессионально-технических учебных заведениях.

— Это не просто цифры — за каждой из них стоит судьба ребенка. В среднем за год в Украине сиротеет 10 тыс. детей. То есть каждый год количество детей-сирот растет, но большинство из них удается устроить в семейные формы воспитания, а не в интернатные учреждения. Ведь жизнь в интернатах отрицательно влияет на развитие ребенка, — рассказали в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что сегодня почти 93% детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, устроены в семейные формы воспитания: детские дома семейного типа, приемные семьи, под опеку и попечительство.