Протидія дезінформації та фейкам: РНБО розробила словник термінів для влади та ЗМІ

Рада національної безпеки і оборони України опублікувала глосарій термінів та понять, що стосуються окупації української території Російською Федерацією.

Ці терміни, назви та словосполучення рекомендують застосовувати органам влади, громадським організаціям та засобам масової інформації.

Глосарій містить п’ять розділів: перший стосується загальної термінології (“Малоросія”, “русский мир”), другий – окупації Криму (“русская весна” та “возз’єднання Криму з Росією”), третій містить фейки щодо війни на Донбасі (“ополчення”, “Л/ДНР”).

У четвертому розділі викладена термінологія, що застосовується пропагандистами у політико-історичному просторі (“Малоросія”, “Велика Вітчизняна війна”). Останній розділ стосується термінів щодо іноземних держав — наприклад, окуповану Абхазію російська пропаганда називає “Республіка Абхазія”, а Білорусь “Білорусією”.

У першому стовпчику термін з пропаганди, в другому і третьому як воно насправді.

У РНБО зазначили, що російські спецслужби з метою деструктивного інформаційного впливу та маніпуляцій суспільною думкою інфільтрують в український і світовий інформаційний простір терміни, за допомогою яких намагаються легітимізувати псевдодержавні утворення на Сході України, спробу анексії Криму, просувати російські пропагандистські стратегії.