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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Солнце, ветер и потепление до +18: погода в Украине 21 октября

Солнце, ветер и потепление до +18: погода в Украине 21 октября

Украинцы наконец дождались потепления после затяжных холодных дней. По данным Укргидрометцентра, погода в стране в четверг, 21 октября, будет теплее, чем в предыдущие дни.

Однако на территории Украины все же будет ветрено, но без дождей или других осадков. Скорость ветра будет достигать около 7-12 м/с.

Погода на 21 октября 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

В западных, восточных, северных, южных, центральных областях Украины в этот день не ожидаются дожди как днем, так и ночью.

Несмотря на потепление дневной температуры, ситуация ночью не изменится. Температура будет держаться преимущественно на уровне от +5 до +7 градусов по Цельсию.

Столбики термометров днем ​​на юге будут достигать от +14 до +17, на востоке — от +13 до +15, в центре — от +15 до +17, на севере — от +14 до +16, на западе — от +16 до +19.

Погода на 21 октября 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

В украинской столице в этот день будет солнечно и ветрено. Температура в Киеве будет держаться преимущественно на уровне от +15 до +17 градусов.

Ночью столбики термометров значительно опустятся по меньшей мере на 10 градусов — до +7. Ветер тоже не утихнет — скорость 7-12 м/с.

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Источник: Укргидрометцентр

Фото: Pexels

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