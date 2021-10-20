Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Сонце, вітер та потепління до +18: погода в Україні 21 жовтня

Сонце, вітер та потепління до +18: погода в Україні 21 жовтня

Українці нарешті дочекалися потепління після затяжних холодних днів. За даними Укргідрометцентру, погода у країні у четвер, 21 жовтня, буде теплішою, ніж у попередні дні.

Однак на території України все ж буде вітряно, проте без дощів чи інших опадів. Швидкість вітру сягатиме близько 7-12 м/с.

Погода на 21 жовтня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

У західних, східних, північних, південних, центральних областях України в цей день не очікуються дощі як вдень, так і вночі.

Попри потепління денної температури, ситуація вночі не змінюватиметься. Температура триматиметься переважно на рівні від +5 до +7 градусів за Цельсієм.

Стовпчики термометрів вдень на півдні сягатимуть від +14 до +17, на сході – від +13 до +15, у центрі – від +15 до +17, на півночі – від +14 до +16, на заході – від +16 до +19.

Погода на 21 жовтня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

В українській столиці в цей день буде сонячно та вітряно. Температура у Києві триматиметься переважно на рівні від +15 до +17 градусів.

Уночі стовпчики термометрів значно опустяться щонайменше на 10 градусів – до +7. Вітер також не вщухатиме – швидкість 7-12 м/с.

Читайте
Вихідні у 2022 році: Кабмін переніс два робочих дні

Джерело: Укргідрометцентр

Фото: Pexels

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка