Погода на 21 жовтня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Українці нарешті дочекалися потепління після затяжних холодних днів. За даними Укргідрометцентру, погода у країні у четвер, 21 жовтня, буде теплішою, ніж у попередні дні.

Однак на території України все ж буде вітряно, проте без дощів чи інших опадів. Швидкість вітру сягатиме близько 7-12 м/с.

У західних, східних, північних, південних, центральних областях України в цей день не очікуються дощі як вдень, так і вночі.

Попри потепління денної температури, ситуація вночі не змінюватиметься. Температура триматиметься переважно на рівні від +5 до +7 градусів за Цельсієм.

Стовпчики термометрів вдень на півдні сягатимуть від +14 до +17, на сході – від +13 до +15, у центрі – від +15 до +17, на півночі – від +14 до +16, на заході – від +16 до +19.

В українській столиці в цей день буде сонячно та вітряно. Температура у Києві триматиметься переважно на рівні від +15 до +17 градусів.

Уночі стовпчики термометрів значно опустяться щонайменше на 10 градусів – до +7. Вітер також не вщухатиме – швидкість 7-12 м/с.