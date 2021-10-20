У Каневі відкрили Шевченко HUB – унікальний культурний простір, який поєднав у собі концертну залу, сучасну виставкову залу та школу мистецтв на 19 аудиторій, яку діти матимуть змогу відвідувати постійно.

Шевченківський центр добудували у рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво, повідомляє сайт президента України.

Під час робочої поїздки на Черкащину президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою відвідали добудований Шевченко HUB.

– Будинок культури на 700 місць був довгобудом. Його включили до Національної програми Велике будівництво й завершили у 2021 році в межах підготовки до відзначення 30-ї річниці незалежності України. Це – знаковий для Черкащини сучасний культурний простір, – йдеться у повідомленні.

За словами заступника голови ОП, координатора програми Велике будівництво Кирила Тимошенка, Шевченківський культурний центр у Каневі не могли добудувати цілих 36 років.

– За цей час на карті світу з’являлися з нуля величезні сучасні міста. А у Каневі не могли добудувати Шевченківський центр. Президенти особисто обіцяли добудувати. Але все так і стояло, – повідомив заступник голови ОП.

Усі приміщення культурного центру обладнали за принципами інклюзивності й зробили доступними для людей з інвалідністю.

У Шевченко HUB також проводитимуться кінопокази: тут встановили екран та необхідне обладнання для демонстрації фільмів.

За програмою Зеленського завершилось 36-річне будівництво Шевченківського центру у Каневі / 3 фотографии

Під час візиту Президент та Перша леді переглянули фрагмент мультимедійної вистави Звільнення Шевченка режисера Євгена Степаненка, створеної за підтримки Національного музею Тараса Шевченка.

Також президентське подружжя оглянуло виставку вишитих рушників Наддніпрянщини ХХ – початку ХІ століття, новозбудований сквер і спортивний майданчик поблизу Шевченко HUB.

Нагадаємо, будівництво та відновлення об’єктів соціальної інфраструктури є одним з пріоритетів програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво.