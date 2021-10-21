Черкасскую область уже в ближайший понедельник, 25 октября, могут зачислить в красную зону карантина.

Такой прогноз озвучил глава облгосадминистрации Александр Скичко.

Заявление глава ОГА сделал, ориентируясь на статистические данные относительно эпидемической ситуации в области.

– За последние две недели в Черкасской области коронавирусом заболели около 6 тыс. людей. 143 умерли, – констатирует Александр Скичко.

Стремительно за последний месяц вырос и показатель госпитализаций.

– Если в сентябре показатель заполняемости коеко-мест составлял 7%, то сегодня он уже выше 50%. С такими темпами мы уверенно шагаем в красную зону. Скорее всего, она может быть уже в понедельник, – предположил глава ОГА.

Александр Скичко напомнил, что с введением красной зоны люди, у которых нет прививки против коронавируса, не могут посещать заведения питания, торговые центры, магазины и прочее.

– Для того, чтобы “снег зимой не был неожиданностью”, прошу вас использовать время, пока нет очередей в центрах массовой вакцинации, для того, чтобы сделать прививку. Мы обеспечили работу достаточного количества пунктов и мобильных бригад, – напомнил глава Черкасской облгосадминистрации.

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Александр Скичко обратился к представителям бизнеса и руководителям объединенных территориальных общин, чтобы те обращались в ОГА, если есть группы людей, которые хотят получить прививки против коронавируса.

По их требованию администрация будет направлять мобильные бригады.

Аналогичное предостережение о приближении красной зоны 21 октября сделал и городской голова Киева Виталий Кличко.

По его словам, в пятницу, 22 октября, должны утвердить дополнительные карантинные ограничения.

Принятие решения возложено на городскую комиссию по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 21 октября в красной зоне карантина находятся пять областей – Запорожская, Днепропетровская, Донецкая, Одесская и Херсонская.

23 октября красную зону введут на территории Сумской области.

Источник: Александр Скичко

Фото: Александр Скичко