Черкасскую область уже в ближайший понедельник, 25 октября, могут зачислить в красную зону карантина.
Такой прогноз озвучил глава облгосадминистрации Александр Скичко.
Заявление глава ОГА сделал, ориентируясь на статистические данные относительно эпидемической ситуации в области.
– За последние две недели в Черкасской области коронавирусом заболели около 6 тыс. людей. 143 умерли, – констатирует Александр Скичко.
Стремительно за последний месяц вырос и показатель госпитализаций.
– Если в сентябре показатель заполняемости коеко-мест составлял 7%, то сегодня он уже выше 50%. С такими темпами мы уверенно шагаем в красную зону. Скорее всего, она может быть уже в понедельник, – предположил глава ОГА.
Александр Скичко напомнил, что с введением красной зоны люди, у которых нет прививки против коронавируса, не могут посещать заведения питания, торговые центры, магазины и прочее.
– Для того, чтобы “снег зимой не был неожиданностью”, прошу вас использовать время, пока нет очередей в центрах массовой вакцинации, для того, чтобы сделать прививку. Мы обеспечили работу достаточного количества пунктов и мобильных бригад, – напомнил глава Черкасской облгосадминистрации.
Александр Скичко обратился к представителям бизнеса и руководителям объединенных территориальных общин, чтобы те обращались в ОГА, если есть группы людей, которые хотят получить прививки против коронавируса.
По их требованию администрация будет направлять мобильные бригады.
Аналогичное предостережение о приближении красной зоны 21 октября сделал и городской голова Киева Виталий Кличко.
По его словам, в пятницу, 22 октября, должны утвердить дополнительные карантинные ограничения.
Принятие решения возложено на городскую комиссию по чрезвычайным ситуациям.
По состоянию на 21 октября в красной зоне карантина находятся пять областей – Запорожская, Днепропетровская, Донецкая, Одесская и Херсонская.
23 октября красную зону введут на территории Сумской области.
Источник: Александр Скичко
Фото: Александр Скичко