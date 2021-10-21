Черкаську область вже найближчого понеділка, 25 жовтня, можуть зарахувати до червоної зони карантину.

Такий прогноз озвучив голова облдержадміністрації Олександр Скічко.

Заяву очільник ОДА зробив, орієнтуючись на статистичні дані щодо епідемічної ситуації в області.

– За останні два тижні в Черкаській області на коронавірус захворіли близько 6 тис. людей. 143 померли, – констатує Олександр Скічко.

Стрімко за останній місяць зріс і показник госпіталізацій.

– Якщо у вересні показник заповнюваності ліжок становив 7%, то сьогодні він вже вищий за 50%. Із такими темпами ми впевнено крокуємо до червоної зони. Скоріше за все, вона може бути вже в понеділок, – припустив голова ОДА.

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Олександр Скічко нагадав, що із запровадженням червоної зони особи, які не мають щеплення проти коронавірусу, не можуть відвідувати заклади харчування, торгові центри, магазини тощо.

– Для того, щоб “сніг взимку не був несподіванкою”, прошу вас використати час, поки немає черг у центрах масової вакцинації для того, щоб зробити щеплення. Ми забезпечили роботу достатньої кількості пунктів щеплень та мобільних бригад, – нагадав очільник Черкаської облдержадміністрації.

Олександр Скічко звернувся до представників бізнесу та керівників об’єднаних територіальних громад, щоб ті звертались до ОДА, якщо є групи людей, які хочуть отримати щеплення проти коронавірусу.

На їхню вимогу адміністрація спрямовуватиме мобільні бригади.

Аналогічне застереження про наближення червоної зони 21 жовтня зробив і міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, у п’ятницю, 22 жовтня, мають затвердити додаткові карантинні обмеження.

Ухвалення рішення покладено на міську комісію з надзвичайних ситуацій.

Станом на 21 жовтня в червоній зоні карантину перебувають п’ять областей – Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Одеська та Херсонська.

23 жовтня червону зону запровадять на території Сумської області.

Джерело: Олександр Скічко

Фото: Олександр Скічко