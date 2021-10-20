Сумская область переходит в красную зону

С субботы, 23 октября, на территории Сумской области вводят красную зону карантина. Это означает, что в регионе значительно усиливают ограничения.

Соответствующее решение приняли во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в среду, 20 октября.

Таким образом, с 23 октября 2021 года красный уровень эпидемической опасности вводят на территории Сумской области и применяют ограничительные меры, предусмотренные для этой зоны.

В красной зоне запрещается работа кафе, ресторанов, театров, кинотеатров, фитнес-центров, бассейнов, а также рынков. Кроме того, нельзя проводить массовые мероприятия.

В тех заведениях, где все работники и посетители вакцинированы или имеют действующий отрицательный результат теста — ограничения не применяются.

Касательно учебных заведений, то они могут работать в офлайн-режиме также только при условии 100% вакцинации персонала.

Кроме того, с 21 октября жители красной зоны не могут ездить на общественном транспорте в другие области. Чтобы свободно передвигаться межрегиональным сообщением, нужно иметь документ о полном курсе вакцинации, отрицательный тест на коронавирус или справку о выздоровлении от болезни.

Между тем в “строжайшей” зоне смогут работать заведения общественного питания по адресной доставке и навынос, салоны красоты по предварительной записи и тому подобное.

Подробнее о правилах и запретах красной зоны вы можете прочитать в нашем материале.

Ранее в красную зону карантина попали пять областей — Запорожская, Днепропетровская, Донецкая, Одесская и Херсонская. Также с 18 октября усилили карантин во Львове, однако здесь пока действует оранжевая зона.

Столичный мэр Виталий Кличко заявил, что Киев на пороге красной зоны. За последние сутки в городе — более тысячи новых больных, 29 жителей умерло, свыше 500 — госпитализированы.

В то же время начальник Госпродпотребслужбы столицы Олег Рубан считает, что ситуация в городе прогнозируемая, и говорить о красной зоне рано.