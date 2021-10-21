Український центр оцінювання якості освіти оголосив дати реєстрації та проведення пробного ЗНО-2022.
Реєстрація триватиме на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти із 5 до 22 січня 2022 року.
Пробне тестування з української мови, української мови та літератури відбудеться 19 березня.
Пробне ЗНО-2022 з історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії та з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) заплановане на 26 березня.
У день проведення пробного ЗНО кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.
Результати після першого дня пробного тестування оприлюднять на інформаційних сторінках учасників 25 березня, після другого – 1 квітня.
В Українському центрі оцінювання якості освіти наголошують: пробне зовнішнє незалежне оцінювання є платною послугою для учасників, неприбутковою для організаторів і проводиться за кошти фізичних і юридичних осіб.
Вартість тестування буде визначено регіональними центрами оцінювання якості освіти до 20 грудня 2021 року.
Пробне ЗНО допомагає випускникам:
- завчасно ознайомитися з організаційними умовами проведення тестування (порядком доступу до пункту тестування, робочого місця, особливостями роботи із бланками відповідей тощо),
- структурою та змістом тестових зошитів,
- перевірити рівень своїх знань,
- уникнути зайвого хвилювання та зосередитися під час основної сесії саме на виконанні тестових завдань.
Джерело: УЦОЯО