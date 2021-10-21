Український центр оцінювання якості освіти оголосив дати реєстрації та проведення пробного ЗНО-2022.

Реєстрація триватиме на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти із 5 до 22 січня 2022 року.

Пробне тестування з української мови, української мови та літератури відбудеться 19 березня.

Пробне ЗНО-2022 з історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії та з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) заплановане на 26 березня.

У день проведення пробного ЗНО кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.

Результати після першого дня пробного тестування оприлюднять на інформаційних сторінках учасників 25 березня, після другого – 1 квітня.

В Українському центрі оцінювання якості освіти наголошують: пробне зовнішнє незалежне оцінювання є платною послугою для учасників, неприбутковою для організаторів і проводиться за кошти фізичних і юридичних осіб.

Вартість тестування буде визначено регіональними центрами оцінювання якості освіти до 20 грудня 2021 року.

Пробне ЗНО допомагає випускникам:

завчасно ознайомитися з організаційними умовами проведення тестування (порядком доступу до пункту тестування, робочого місця, особливостями роботи із бланками відповідей тощо),

структурою та змістом тестових зошитів,

перевірити рівень своїх знань,

уникнути зайвого хвилювання та зосередитися під час основної сесії саме на виконанні тестових завдань.

Джерело: УЦОЯО