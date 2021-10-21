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Тетяна Забожко |

Стали відомі дати реєстрації та проведення пробного ЗНО-2022

зно

Український центр оцінювання якості освіти оголосив дати реєстрації та проведення пробного ЗНО-2022.

Реєстрація триватиме на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти із 5 до 22 січня 2022 року.

Пробне тестування з української мови, української мови та літератури відбудеться 19 березня.

Пробне ЗНО-2022 з історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії та з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) заплановане на 26 березня.

У день проведення пробного ЗНО кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.

Результати після першого дня пробного тестування оприлюднять на інформаційних сторінках учасників 25 березня, після другого – 1 квітня.

В Українському центрі оцінювання якості освіти наголошують: пробне зовнішнє незалежне оцінювання є платною послугою для учасників, неприбутковою для організаторів і проводиться за кошти фізичних і юридичних осіб.

Вартість тестування буде визначено регіональними центрами оцінювання якості освіти до 20 грудня 2021 року.

Пробне ЗНО допомагає випускникам:

  • завчасно ознайомитися з організаційними умовами проведення тестування (порядком доступу до пункту тестування, робочого місця, особливостями роботи із бланками відповідей тощо),
  • структурою та змістом тестових зошитів,
  • перевірити рівень своїх знань,
  • уникнути зайвого хвилювання та зосередитися під час основної сесії саме на виконанні тестових завдань.

Джерело: УЦОЯО

Фото: Dreamstime

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