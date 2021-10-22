На сколько подорожает проезд в общественном транспорте Киева, пока еще высчитывают. Сумма будет выше 8 грн, но меньше 20 грн.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

— Себестоимость перевозки пассажира в метро, электрическом и автомобильном транспорте составляет более 20 грн, в городской электричке — более 71 грн. Мы должны учесть возможности бюджета, возможности платить за перевозку, и после общественного обсуждения перейти к определению тарифа. Однозначно, это не будет 20 грн, будем искать компромиссы, — объяснил он.

Николай Поворозник напомнил, что последнее повышение стоимости проезда в Киеве было в июле 2018 года. Но та же электроэнергия, которую учитывают при расчете стоимости проезда в метро, ​​в начале года стоила 1,9 грн, а сейчас — 3,6 грн.

Поэтому нужно все эти составляющие учесть и выйти с предложением о повышении цен.

На днях стало известно, что проезд в коммунальном транспорте Киева подорожает. В КГГА объяснили, что на такой шаг вынуждены пойти ради сохранения стабильной работы предприятий-перевозчиков.

Кроме того, стоимость проезда вынуждены повысить из-за высоких тарифов на энергоносители.

Источник: Громадське радио