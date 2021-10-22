На скільки здорожчає проїзд у громадському транспорті Києва, наразі ще вираховують. Сума буде вище 8 грн, але менше 20 грн.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

– Собівартість перевезення пасажира у метро, електричному та автомобільному транспорті становить понад 20 грн, у міській електричці – понад 71 грн. Ми повинні врахувати спроможності бюджету, можливості платити за перевезення, і після громадського обговорення перейти до визначення тарифу. Однозначно, це не буде 20 грн, шукатимемо компроміси, – пояснив він.

Микола Поворозник нагадав, що останнє підвищення вартості проїзду в Києві було у липні 2018 року. Але та ж електроенергія, яку враховують під час розрахунку вартості проїзду в метро, на початку року коштувала 1,9 грн, а зараз – 3,6 грн.

Тому потрібно усі ці складові врахувати та вийти з пропозицією про підвищення цін.

Днями стало відомо, що проїзд у комунальному транспорті Києва здорожчає. У КМДА пояснили, що на такий крок вимушені піти заради збереження стабільної роботи підприємств-перевізників.

Крім того, вартість проїзду вимушені підвищити через високі тарифи на енергоносії.

Джерело: Громадське радіо