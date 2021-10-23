В Одесской области 13-летняя девушка и 17-летний парень сбежали из дома. Несовершеннолетних местных жителей искали около пяти дней.

Правоохранители нашли подростков на территории леса, где они обустроили себе временное жилье, потому что хотели жить вместе.

Полицейский Сергей Гавура рассказал, что юноша и его подруга не впервые убегают из дома из-за желания жить вместе. По его словам, в последний раз это произошло летом этого года.

По данным Национальной полиции, противоправных действий относительно них не совершали. Однако их опекунов могут привлечь к административной ответственности за халатность по воспитанию несовершеннолетних.

В то же время правоохранители пообещали усилить контроль за этими семьями с привлечением представителей социальных служб.

В полиции напомнили, что родители несут личную и правовую ответственность за безопасность своих детей. Правоохранители призвали их внимательнее относиться к своим обязательствам и наблюдать за несовершеннолетними.